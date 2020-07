Lazio-Milan, le formazioni ufficiali: le scelte di Inzaghi e Pioli

MILAN NEWS – Quasi tutto pronto, allo stadio ‘Olimpico‘ di Roma, per Lazio-Milan, gara valevole per la 30^ giornata del campionato di Serie A 2019-2020. I tecnici delle due squadre, Simone Inzaghi e Stefano Pioli, hanno da poco comunicato le formazioni ufficiali con cui scenderanno in campo biancocelesti e rossoneri: vediamole insieme!

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinković-Savić, L. Leiva, Parolo, Jony; Luis Alberto; Correa. A disposizione: Proto, Guerrieri, Bastos, Vavro, Armini, Falbo, J. Silva, J. Lukaku, Cataldi, A. Anderson, D. Anderson, Adekanye. Allenatore: S. Inzaghi.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Paquetá, Çalhanoglu; Ibrahimović. A disposizione: Begović, A. Donnarumma, Calabria, Gabbia, Laxalt, Biglia, Bonaventura, Brescianini, Krunić, D. Maldini, R. Leão, Rebić. Allenatore: Pioli.

Nell’attesa del match dell’Olimpico tra Lazio e Milan, gustiamoci le dieci curiosità più interessanti inerenti la sfida: VAI ALLA NEWS >>>