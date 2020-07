Verso Lazio-Milan, ecco 10 curiosità sul match dell’Olimpico

MILAN NEWS – (fonte: acmilan.com)

“Dopo il pareggio esterno con la SPAL, il Milan è di nuovo impegnato in trasferta: all’Olimpico di Roma, i rossoneri affrontano la Lazio di Simone Inzaghi, protagonista nelle zone altissime della classifica. Un match molto delicato per la formazione di Mister Pioli, ex della partita. In attesa del fischio d’inizio, fissato per le 21.45 di questa sera, ecco alcune statistiche e curiosità legate a Lazio-Milan.

SCONTRI DIRETTI

1- La Lazio non vince una partita di Serie A contro il Milan nel girone di ritorno dal gennaio 2015: da allora infatti due pareggi seguiti da due successi rossoneri.

2- Dopo lo 0-2 del febbraio 2012, Il Milan è andato a segno in tutte le successive 15 gare di campionato contro la Lazio.

PRECEDENTI IN CASA DELLA LAZIO

3- Nelle ultime sette gare di Serie A tra Lazio e Milan andate in scena all’Olimpico, entrambe le squadre hanno trovato la via del gol.

STATO DI FORMA

4- Il Milan, a segno da 11 gare di fila, non trova la rete per almeno 12 partite consecutive in Serie A dal settembre 2017.

5- Il Milan ha realizzato almeno due reti in ciascuna delle ultime tre gare e non arrriva a quattro dal dicembre 2016 in Serie A.

FOCUS GIOCATORI

6- Zlatan Ibrahimović ha segnato sei gol contro la Lazio in Serie A, tuttavia solo due di questi allo Stadio Olimpico (il più recente nel settembre 2010).

7- Tre delle quattro reti di Rafael Leão in questa Serie A sono arrivate in trasferta.

8- Solo João Félix é piú giovane di Rafael Leão tra i giocatori portoghesi che hanno segnato almeno 4 gol nei top-5 campionati europei 2019/20.

9- Ante Rebić, a secco nell’ultimo turno contro la SPAL, nel 2020 non è mai rimasto per due presenze di fila senza segnare in Serie A.

ALLENATORI

10- Stefano Pioli ha allenato la Lazio per 69 partite di Serie A tra il 2014 e il 2016: per lui 32 vittorie, 15 pareggi e 22 sconfitte”.

