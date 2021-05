Italia-San Marino, le formazioni ufficiali per l’amichevole

La prima amichevole in attesa degli Europei è Italia-San Marino. Si gioca a Cagliari. Ecco le formazioni ufficiali delle due squadre.

Alle 20:45 inizierà Italia-San Marino, prima amichevole che precede gli Europei. Per il commissario tecnico Roberto Mancini è un'occasione per visionare i giocatori che hanno giocato meno tra i 33 che ha convocato. Sette dovranno ritornare a casa. Nessuna sorpresa, con il CT che conferma l'undici che aveva preannunciato in conferenza stampa. Ecco le due formazioni ufficiali delle Nazionali che saranno impegnate questa sera.