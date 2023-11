Italia-Macedonia del Nord, le formazioni ufficiali: le scelte di Spalletti

A disposizione : Alekovski, Shishkowski, Iljazovski, Ashkovski, Churlinov, Mitrovski, Babunski, Alimi, Daci, Atanasov, Todorovski, Ristovski. Ct : Milevski. LEGGI ANCHE : Milan, a rischio il Mondiale per Club (e una pioggia di soldi) >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.