Ecco le formazioni ufficiali di Italia-Germania, con le scelte di Luciano Spalletti e Julian Nagelsmann per i quarti della Nations League

Alle ore 20:45, allo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro di Milano, andrà in scena il match tra Italia e Germania, incontro valevole per l'andata dei quarti di finali della UEFA Nations League 2024/2025. Ecco, dunque, le formazioni ufficiali della sfida.