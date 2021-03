Inter-Atalanta, le formazioni ufficiali: le scelte di Conte e Gasperini / Serie A News

Inter-Atalanta, le formazioni ufficiali

Quasi tutto pronto al match tra Inter e Atalanta, ‘Monday Night’ della 26^ giornata di Serie A. Una sfida che il Milan guarderà con moltissima attenzione, soprattutto dopo la vittoria contro il Verona. Sperare in una vittoria dei cugini per allontanare i bergamaschi dalla zona Champions League oppure nei tre punti dei bergamaschi per continuare a sognare lo scudetto? Intanto, ecco le formazioni ufficiali di Antonio Conte e Gian Piero Gasperini.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lautaro, Lukaku. All.: Conte.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Malinovskyi; Zapata. All.: Gasperini.

