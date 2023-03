Francia-Olanda, le formazioni ufficiali: Maignan e Theo Hernandez dal 1′

In occasione di Francia-Olanda, valida per le qualificazioni ad Euro 2024, partono da titolari Mike Maignan e Theo Hernandez

Alle ore 20:45, nella cornice dello Stade de France di Parigi, andrà in scena la sfida tra Francia e Olanda, valida per la prima giornata delle qualificazioni ad Euro 2024. Per l'occasione, il Commissario Tecnico de Les Bleus Didier Deschamps ha scelto di schierare dal primo minuto i due giocatori del Milan Theo Hernandez e Mike Maignan, mentre partirà dalla panchina Olivier Giroud. Tra gli "italiani" in campo anche Adrien Rabiot della Juventus tra i padroni di casa, mentre tra le fila degli ospiti spiccano Marten de Roon dell'Atalanta e Georginio Wijnaldum della Roma. Di seguito le formazioni ufficiali.