Francia-Australia, le formazioni ufficiali: Giroud dal 1′, panchina per Theo

Alle ore 20.00 la Francia di Didier Deschamps affronterà l'Australia per quella che sarà la gara valida per la prima giornata del Girone D del Mondiale in Qatar. Da pochi minuti sono state rese ufficiali le scelte di formazione dei due commissari tecnici. Per quanto riguarda i galletti, Deschamps ha deciso di schierare dal primo minuto Olivier Giroud, mentre Theo Hernandez partirà dalla panchina. Ecco, di seguito, le formazioni ufficiali.