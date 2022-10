Formazioni ufficiali Milan-Monza: Pioli cambia tutto | Serie A News

Sono da poco ufficiali le formazioni con cui, alle ore 18:00 , scenderanno in campo a 'San Siro' il Milan e il Monza per dar vita alla sfida dell'11^ giornata della Serie A 2022-2023 . Vediamo insieme, dunque, le scelte definitive dei due tecnici, Stefano Pioli e Raffaele Palladino .

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Antov, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Barberis, Sensi, Carlos Augusto; Pessina, Caprari; Mota Carvalho. A disposizione: Cragno, A. Sorrentino, Marlon, A. Carboni, Birindelli, Donati, Bondo, Colpani, Machín, F. Ranocchia, Valoti, D'Alessandro, Vignato, Gytkjær, Petagna. Allenatore: Palladino. Ecco come e dove vedere Milan-Monza in tv o in diretta streaming >>>