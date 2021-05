Europeo U21, Italia-Portogallo: le formazioni ufficiali. Leao in panchina

Sono ufficiali le formazioni di Italia-Portogallo, match valido per i quarti di finale dell'Europeo Under 21. Rafael Leao in panchina, c'è Dalot

Sono ufficiali le formazioni di Italia-Portogallo, match valido per i quarti di finale dell'Europeo Under 21. Rafael Leao parte dalla panchina, mentre Diogo Dalot giocherà titolare. Tra le fila dell'Italia c'è Tommaso Pobega dal primo minuto.

ITALIA (3-5-2): Carnesecchi; Lovato, Del Prato, Ranieri; Rovella, Frattesi, Bellanova, Pobega, Sala; Raspadori, Scamacca. A disp: Plizzari, Cerofolini, Beruatto, Vogliacco, Pirola, Maggiore, Ricci, Maleh, Zappa, Pinamonti, Cutrone, Sottil. All: Nicolato