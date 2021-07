Euro 2020 – Italia-Inghilterra, formazioni ufficiali: difesa a 3 per Southgate

Ecco le formazioni ufficiali di Italia-Inghilterra, match valido per la finale di Euro 2020. Gareth Southgate schiera la difesa a tre

Sono ufficiali le scelte di Roberto Mancini e Gareth Southgate per la finale di Euro 2020. Tutto confermato per l'Italia con il tridente Chiesa-Immobile-Insigne, mentre l'Inghilterra opta per una difesa a tre con Walker, Stones e Maguire. Ecco le formazioni.