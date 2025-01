Derby Inter-Milan, formazioni ufficiali: Conceicao si gioca la finale così

Le formazioni ufficiali del derby Inter-Milan, finale della Supercoppa Italiana 2025: così in campo all'Al-Awwal Park per il primo trofeo

Sono da poco ufficiali le formazioni del derby Inter-Milan , finale della Supercoppa Italiana 2025 in programma alle 20:00 ora italiana all'Al-Awwal Park di Riyadh ( Arabia Saudita ). Vediamo insieme, dunque, le scelte definitive dei due allenatori, Simone Inzaghi e Sergio Conceição .

Per l'Inter fuori Thuram e Correa. In attacco, con Lautaro Martinez, spazio a Taremi. Poi confermata la formazione che ha battuto l'Atalanta in semifinale.