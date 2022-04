Derby Inter-Milan, le formazioni ufficiali: c’è Saelemaekers dal 1′

Le formazioni ufficiali del derby Inter-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia. Le scelte di Simone Inzaghi e Stefano Pioli

Sono da poco ufficiali le formazioni del derby Inter-Milan , semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma stasera, ore 21:00 , a 'San Siro'. Vediamo insieme, dunque, le scelte dei due tecnici, Simone Inzaghi e Stefano Pioli!

MILAN(4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Kessié, Leao; Giroud. A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Gabbia, Ballo-Touré, Bakayoko, Krunic, Messias, Brahim Diaz, Maldini, Rebic, Lazetic. Allenatore: Pioli.