Croazia-Belgio, le formazioni ufficiali: la decisione su De Ketelaere

Si disputa alle ore 16:00 Croazia-Belgio, terza giornata del Girone F dei Mondiali in Qatar. Charles De Ketelaere del Milan c'è oppure no?

Si disputerà alle ore 16:00 , presso l'Ahmad bin Ali Stadium di Al-Rayyan la sfida tra la Croazia di Zlatko Dalić e il Belgio di Roberto Martínez , valida per la terza giornata del Girone F dei Mondiali in Qatar . Un vero e proprio spareggio: chi perderà saluterà la rassegna iridata.

Sono uscite da poco le formazioni ufficiali di Croazia-Belgio e Charles De Ketelaere, attaccante del Milan, non figura nell'undici titolare dei 'Diavoli Rossi'. Così come d'altronde era già accaduto nelle precedenti partite contro Canada (rimasto in panchina per 90') e Marocco (in campo soltanto nel finale).