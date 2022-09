Barcellona-Viktoria Plzen, le formazioni ufficiali: Kessie titolare / News

Sono ufficiali le formazioni di Barcellona-Viktoria Plzen, partita valida per il gruppo C di Champions League. Franck Kessiè dal 1'

Sono ufficiali le formazioni di Barcellona-Viktoria Plzen, partita valida per il gruppo C di Champions League. L'allenatore blaugrana ha deciso di gettare nella mischia, dal primo minuto, l'ex Milan Franck Kessiè. Soltanto qualche mese fa questa non era affatto una notizia, ma l'ivoriano ha affrontato un avvio di stagione a dir poco difficile. In 4 partite, infatti, Kessie ha giocato soltanto 37 minuti complessivi.