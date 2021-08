Amichevole Valencia-Milan, formazioni ufficiali: Pioli sorprende tutti

Quasi tutto pronto per l'amichevole tra Valencia e Milan, in programma alle 20:30 al 'Mestalla'. Stefano Pioli sorprende tutti

Sta per andare in scena la quarta amichevole pre-stagionale per il Milan. Sono ufficiali le scelte di formazione per Stefano Pioli, che spariglia un po' le carte in diversi reparti del campo. Sulla destra spicca la titolarità di Andrea Conti, mentre sulla sinistra, al posto di Theo Hernandez, giocherà Fodé Ballo-Touré. In attacco, invece, non c'è Olivier Giroud come si pensava alla vigilia. Fiducia nuovamente a Rafael Leao da prima punta. Ecco le formazioni.