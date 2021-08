Amichevole Real Madrid-Milan, le formazioni ufficiali: Giroud titolare

Quasi tutto pronto per l'amichevole tra Real Madrid e Milan, in programma alle 18:30 a Klagenfurt. Olivier Giroud dal primo minuto

Quasi tutto pronto per l'amichevole tra Real Madrid e Milan, in programma alle 18:30 a Klagenfurt (Austria). Sono ufficiali le scelte di Stefano Pioli, che decide per l'esordio di Olivier Giroud dal primo minuto. Rafael Leao, nelle ultime uscite utilizzato come punta centrale, si colloca sulla linea dei trequartisti a sinistra. In mezzo al campo c'è Rade Krunic e non Tommaso Pobega: ecco le formazioni.