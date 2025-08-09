Amichevole Leeds-Milan, le formazioni ufficiali: giocano Jashari e Gimenez

A disposizione: Torriani, Pittarella, Maignan, Ricci, Modric, Tomori, Terracciano F., Thiaw, Sia, Bartesaghi, Dutu, Coubis, Eletu, Saelemaekers, Torriani.
FORMAZIONI
Penultima amichevole dei rossoneri di Massimiliano Allegri, propedeutica alla stagione 2025-2026! Avversario, i 'Whites' di Daniel Farke. Ecco, dunque, le formazioni ufficiali di Leeds-Milan, partita in programma alle 16:00 ora italiana all'Aviva Stadium di Dublino (Irlanda).
LEEDS (4-3-3): Perri, Gudmusson, Struijk, Schmidt, Rodon, Stach, Ampadu, Tanaka, Gnonto, James, Piroe. All.Farke
A disposizione: Cairns, Darlow, Byram, Bijol, Longstaff, Gruev, Aaronson, Nmecha, Harrison, Gray, Ramazani, Chadwick
MILAN (4-3-3): P.Terracciano; Estupinan, Pavlovic, Gabbia, Magni; Jashari, Musah, Sala; Okafor, Gimenez, Chukwueze. All. Allegri.
© RIPRODUZIONE RISERVATA