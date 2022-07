Amichevole Colonia-Milan, le formazioni ufficiali: c’è Díaz, non Adli

Le formazioni ufficiali di Colonia-Milan, amichevole in programma alle ore 19:00 al 'RheinEnergieStadion' e valida per la 'Telekom Cup'

Quasi tutto pronto per Colonia-Milan, amichevole in programma alle ore 19:00 al 'RheinEnergieStadion' di Colonia, Germania. La partita, primo test match ufficiale dei rossoneri di Stefano Pioli, è valida per l'11^ edizione della 'Telekom Cup'. In caso di parità al 90', le squadre andranno ai calci di rigore.