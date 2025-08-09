Dove vedere l'amichevole Leeds-Milan: tutte le informazioni essenziali—
L'amichevole tra Leeds e Milan sarà trasmesso in diretta su DAZN, disponibile sia in streaming che sulle smart TV compatibili. Un'occasione imperdibile per i tifosi rossoneri di osservare all'opera i nuovi volti della squadra e valutare la condizione fisica e tattica dei giocatori a pochi giorni dal fischio d'inizio del campionato.
Un banco di prova fondamentale—
La sfida contro il Leeds rappresenta un ulteriore e significativo banco di prova per il Milan. Dopo un'estate caratterizzata da importanti cambiamenti in panchina e nella rosa, la squadra è alla ricerca dei giusti automatismi e di una solida identità di gioco.
L'appuntamento è dunque fissato. Oggi, sabato 9 agosto, alle 16:00 ora italiana, per l'amichevole Leeds-Milan in diretta tv e streaming dall'Aviva Stadium di Dublino. Il calcio estivo continua a scaldare i motori in attesa delle partite ufficiali.
