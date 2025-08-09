Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN partite dove vedere la partita Diretta tv e streaming Leeds-Milan: un solo modo per vedere l’amichevole

AMICHEVOLI MILAN

Diretta tv e streaming Leeds-Milan: un solo modo per vedere l’amichevole

Diretta tv e streaming Leeds-Milan: un solo modo per vedere l’amichevole - immagine 1
Alle 16:00 ora italiana, all'Aviva Stadium di Dublino (Irlanda), amichevole Leeds-Milan: la diretta tv e streaming della partita dei rossoneri
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Prosegue a pieno ritmo la preparazione estiva del Milan in vista dell'imminente inizio della stagione ufficiale. I rossoneri si preparano per un altro test internazionale di prestigio: oggi, sabato 9 agosto, alle 16:00 ora italiana, affronteranno il Leeds United all'Aviva Stadium di Dublino.

Questa amichevole rientra nella tournée estiva del club, che ha già visto il Milan confrontarsi con avversari di calibro come Arsenal e Liverpool, fornendo buone indicazioni tattiche per mister Allegri. L'ultimo impegno contro il Perth Glory ha invece regalato una goleada spettacolare, con un roboante 9-0 in favore dei rossoneri.

LEGGI ANCHE

Dove vedere l'amichevole Leeds-Milan: tutte le informazioni essenziali

—  

L'amichevole tra Leeds e Milan sarà trasmesso in diretta su DAZN, disponibile sia in streaming che sulle smart TV compatibili. Un'occasione imperdibile per i tifosi rossoneri di osservare all'opera i nuovi volti della squadra e valutare la condizione fisica e tattica dei giocatori a pochi giorni dal fischio d'inizio del campionato.

Un banco di prova fondamentale

—  

La sfida contro il Leeds rappresenta un ulteriore e significativo banco di prova per il Milan. Dopo un'estate caratterizzata da importanti cambiamenti in panchina e nella rosa, la squadra è alla ricerca dei giusti automatismi e di una solida identità di gioco.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, una ‘nuova’ idea per l’attacco di mister Allegri >>>

L'appuntamento è dunque fissato. Oggi, sabato 9 agosto, alle 16:00 ora italiana, per l'amichevole Leeds-Milan in diretta tv e streaming dall'Aviva Stadium di Dublino. Il calcio estivo continua a scaldare i motori in attesa delle partite ufficiali.

Leggi i
commenti
Partite: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA