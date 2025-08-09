Dove vedere l'amichevole Leeds-Milan: tutte le informazioni essenziali

L'amichevole tra Leeds e Milan sarà trasmesso in diretta su DAZN, disponibile sia in streaming che sulle smart TV compatibili. Un'occasione imperdibile per i tifosi rossoneri di osservare all'opera i nuovi volti della squadra e valutare la condizione fisica e tattica dei giocatori a pochi giorni dal fischio d'inizio del campionato.