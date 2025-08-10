Pianeta Milan
Il calendario estivo del Milan non concede tregua: tutte le informazioni su Chelsea-Milan, ultima amichevole rossonera
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il calendario estivo del Milan non concede tregua. I rossoneri si preparano per un'altra sfida di grande prestigio: oggi, domenica 10 agosto alle ore 16:00 italiane, calcheranno il prato di Stamford Bridge per un'amichevole internazionale contro il Chelsea. Sarà una delle tappe conclusive della preparazione estiva in vista della stagione 2025/26.

Questo impegno arriva appena 24 ore dopo il test contro il Leeds United a Dublino, rendendo l'incontro con il Chelsea un banco di prova significativo per la rosa rossonera di Allegri, che dovrà gestire ritmo, rotazioni e condizione fisica con attenzione. Durante la tournée, il Milan ha già affrontato avversari di alto livello come Arsenal e Liverpool, e ha regalato spettacolo con un sonoro 9-0 contro il Perth Glory.

Dove seguire Chelsea-Milan: diretta su DAZN

Anche questa prestigiosa amichevole sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. I tifosi potranno seguirla tramite l'app su dispositivi mobili, smart TV o in streaming online. Un appuntamento imperdibile per chi vuole rimanere aggiornato su ogni fase della preparazione estiva del Milan.

Le ultime indicazioni prima del via

La partita contro il Chelsea rappresenta uno degli ultimi test prima dell'inizio del campionato. Mister Allegri avrà l'opportunità di trarre indicazioni preziose contro un avversario di caratura europea.

Appuntamento quindi a domenica 10 agosto, ore 16:00 italiane: Chelsea-Milan, in diretta dallo Stamford Bridge. Un altro evento da cerchiare in rosso per tutti i cuori rossoneri.

