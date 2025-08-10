Dove seguire Chelsea-Milan: diretta su DAZN—
Anche questa prestigiosa amichevole sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. I tifosi potranno seguirla tramite l'app su dispositivi mobili, smart TV o in streaming online. Un appuntamento imperdibile per chi vuole rimanere aggiornato su ogni fase della preparazione estiva del Milan.
Le ultime indicazioni prima del via—
La partita contro il Chelsea rappresenta uno degli ultimi test prima dell'inizio del campionato. Mister Allegri avrà l'opportunità di trarre indicazioni preziose contro un avversario di caratura europea.
Appuntamento quindi a domenica 10 agosto, ore 16:00 italiane: Chelsea-Milan, in diretta dallo Stamford Bridge. Un altro evento da cerchiare in rosso per tutti i cuori rossoneri.
© RIPRODUZIONE RISERVATA