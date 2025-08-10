Questo impegno arriva appena 24 ore dopo il test contro il Leeds United a Dublino, rendendo l'incontro con il Chelsea un banco di prova significativo per la rosa rossonera di Allegri, che dovrà gestire ritmo, rotazioni e condizione fisica con attenzione. Durante la tournée, il Milan ha già affrontato avversari di alto livello come Arsenal e Liverpool, e ha regalato spettacolo con un sonoro 9-0 contro il Perth Glory.