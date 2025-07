Milan, Pre-Season Tour 2025: ecco i convocati di Allegri, assenti Pobega ed Emerson Royal

(fonte: acmilan.com) - Ci siamo: i rossoneri sono pronti a cominciare il Pre-Season Tour 2025. Prima tappa a Singapore, poi Hong Kong e per finire Perth. Arsenal, Liverpool e Perth Glory gli avversari da affrontare all'interno di una tournée molto importante, non solo a livello sportivo, per prepararsi e avvicinarsi sempre meglio all'inizio ufficiale della stagione dopo la prima parte di lavoro al Centro Sportivo di Milanello powered by Clivet.