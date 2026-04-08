Matteo Marchetti, classe 1989, della Sezione A.I.A. di Ostia Lido (RM), dirigerà sabato 11 aprile Milan-Udinese, partita della 32^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma alle ore 18:00 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano
Sarà Matteo Marchetti, classe 1989, della sezione A.I.A. di Ostia Lido (RM), a dirigere Milan-Udinese, partita della 32^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma sabato 11 aprile 2026, alle ore 18:00, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano.
L'arbitro Marchetti sarà coadiuvato dagli assistenti Davide Imperiale e Domenico Fontemurato. Il quarto uomo del match tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e i bianconeri di Kosta Runjaić, invece, sarà Giuseppe Mucera. Infine, al V.A.R., per Milan-Udinese, designato Lorenzo Maggioni, che sarà assistito nel suo compito da Rosario Abisso.