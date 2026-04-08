L'arbitro Marchetti sarà coadiuvato dagli assistenti Davide Imperiale e Domenico Fontemurato. Il quarto uomo del match tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e i bianconeri di Kosta Runjaić, invece, sarà Giuseppe Mucera. Infine, al V.A.R., per Milan-Udinese, designato Lorenzo Maggioni, che sarà assistito nel suo compito da Rosario Abisso.