PIANETAMILAN partite arbitri var Milan-Udinese, arbitro Marchetti: i precedenti con le due squadre. Ecco chi c’è al VAR

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Milan-Udinese, arbitro Marchetti: i precedenti con le due squadre. Ecco chi c’è al VAR

Milan-Udinese, arbitro Marchetti: i precedenti con le due squadre. Ecco chi c’è al VAR
Matteo Marchetti, classe 1989, della Sezione A.I.A. di Ostia Lido (RM), dirigerà sabato 11 aprile Milan-Udinese, partita della 32^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma alle ore 18:00 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano
Daniele Triolo Redattore 

Sarà Matteo Marchetti, classe 1989, della sezione A.I.A. di Ostia Lido (RM), a dirigere Milan-Udinese, partita della 32^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma sabato 11 aprile  2026, alle ore 18:00, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano.

L'arbitro Marchetti sarà coadiuvato dagli assistenti Davide Imperiale e Domenico Fontemurato. Il quarto uomo del match tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e i bianconeri di Kosta Runjaić, invece, sarà Giuseppe Mucera. Infine, al V.A.R., per Milan-Udinese, designato Lorenzo Maggioni, che sarà assistito nel suo compito da Rosario Abisso.

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Finora Marchetti ha incontrato il Milan per 3 volte nella sua carriera, con uno 'score' di 2 vittorie e un pareggio. L'ultimo incrocio, lo scorso 15 marzo 2025, per Milan-Como 2-1 di campionato. Sono, invece, 8 i precedenti con l'Udinese: il suo 'score' con i friulani è di 2 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte.

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