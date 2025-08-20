Milan-Cremonese, arbitrerà Collu: ecco chi ci sarà al VAR | Serie A News

Sarà Giuseppe Collu, classe 1990, della sezione A.I.A. di Cagliari, a dirigere Milan-Cremonese, partita della 1^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma sabato 23 agosto, alle ore 20:45, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano.
MILAN-CREMONESE
Collu sarà coadiuvato dagli assistenti Vittorio Di Gioia e Gamal Mokhtar. Il quarto uomo del match tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e i grigiorossi di Davide Nicola, invece, sarà Kevin Bonacina.
Infine, al V.A.R., per Milan-Cremonese, designato Daniele Doveri, che sarà assistito nel suo compito da Davide Ghersini.
