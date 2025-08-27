Lecce-Milan, arbitrerà Marinelli: ecco chi ci sarà al VAR | Serie A News

Pianeta Milan
Livio Marinelli, della Sezione A.I.A. di Tivoli (RM), dirigerà venerdì 29 agosto Lecce-Milan, partita della 2^ giornata della Serie A 2025-2026
Sarà Livio Marinelli, classe 1984, della sezione A.I.A. di Tivoli (RM), a dirigere Lecce-Milan, partita della 2^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma venerdì 29 agosto, alle ore 20:45, allo stadio 'Via del Mare' di Lecce.

Marinelli sarà coadiuvato dagli assistenti Pietro Dei Giudici e Vito Mastrodonato. Il quarto uomo del match tra i giallorossi di Eusebio Di Francesco e i rossoneri di Massimiliano Allegri, invece, sarà Alberto Ruben Arena. Infine, al V.A.R., per Lecce-Milan, designato Davide Ghersini, che sarà assistito nel suo compito da Francesco Meraviglia.

Lecce-Milan, ecco la probabile formazione del Diavolo

Nel 3-5-2 di Allegri sarà ovviamente confermato in porta il capitano Mike Maignan. In difesa, possibile esordio per Koni De Winter al posto di uno tra Fikayo Tomori e Matteo Gabbia. Il belga e uno tra l'inglese e l'italiano completeranno il terzetto difensivo unicamente a Strahinja Pavlović.

Modrić titolare. Davanti Pulisic e Giménez

Sulle fasce, a metà campo, toccherà ancora ad Alexis Saelemaekers e Pervis Estupiñán, mentre Allegri potrebbe rimescolare le carte in mediana. Si candidano per giocare titolari Samuele Ricci (favorito) e Ardon Jashari al posto di uno tra Ruben Loftus-Cheek e Youssouf Fofana. Partirà, invece, dall'inizio ancora una volta Luka Modrić.

In attacco, con Samuel Chukwueze unico cambio offensivo, la coppia del Milan sarà ancora composta da Christian Pulisic e Santiago Giménez.

