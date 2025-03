Esperimento VAR in Coppa Italia, De Siervo: “Investiamo nell’innovazione”

Lega Serie A ha annunciato che, in occasione delle semifinali (Milan-Inter e Bologna-Empoli) e della finale della Coppa Italia 2024-2025, quando ci sarà un episodio da valutare al VAR, verrà diffuso il segnale audio dell'arbitro all'interno degli stadi e in televisione. Con limitazione, però, alla spiegazione delle decisioni prese dal direttore di gara dopo l'intervento del VAR con una 'on field review'.