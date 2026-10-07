Rese note le designazioni ufficiali per il prossimo turno di campionato e definita la squadra arbitrale che dirigerà il ritorno in campo dei rossoneri. Sarà Francesco Fourneau, fischietto classe 1984 appartenente alla Sezione A.I.A. di Roma 1, l'arbitro di Sassuolo-Milan. Il match, valevole per la sesta giornata della Serie A 2026-2027, è in programma domenica 11 ottobre alle ore 18:00 nella cornice del Mapei Stadium di Reggio Emilia. Si tratta di un incrocio delicato per il Diavolo di Rúben Amorim, atteso da una trasferta insidiosa contro la formazione neroverde guidata in panchina da Alberto Aquilani.

La squadra arbitrale completa: Chiffi quarto uomo e Santoro al VAR

I precedenti con il Milan: un fattore imbattibilità che dura nel tempo

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Lo score del Sassuolo: Fourneau porta bene ai neroverdi

Il direttore di gara romano sarà coadiuvato nel suo compito istituzionale dagli assistenti di linea Domenico Palermo e Rossi. Il ruolo di quarto uomo a bordo campo per la sfida del Mapei Stadium è stato affidato all'esperto Daniele Chiffi. A Lissone, in cabina, saranno all'opera Alberto Santoro in qualità di supervisore principale, il quale sarà assistito nel monitoraggio degli episodi da Francesco Meraviglia nel ruolo di A.V.A.R.I riscontri statistici tra Francesco Fourneau e il Milan tracciano un quadro decisamente favorevole ai colori rossoneri. Neidisputati sotto la direzione del fischietto romano, il club di Via Aldo Rossi non ha mai conosciuto la sconfitta, raccogliendo un bottino complessivo di 4 vittorie e 3 pareggi.L'incrocio cronologicamente più recente evoca ottimi ricordi legati al reparto mediano e difensivo del Diavolo: risale infatti al 21 marzo 2026, in occasione di un pirotecnico Milan-Torino terminato 3-2 a San Siro. In quella circostanza, a firmare il successo rossonero furono le reti siglate da Strahinja Pavlović, Adrien Rabiot e Youssouf Fofana. Una cabala positiva che Amorim spera di estendere anche nella trasferta in terra emiliana.Dall'altro lato del campo, anche i padroni di casa del Sassuolo vantano una storia piuttosto felice e duratura con il direttore di gara capitolino. Fourneau ha incrociato la compagine emiliana in bennel corso della propria carriera agonistica. Lo score complessivo dei neroverdi sotto il suo arbitraggio recita 7 vittorie, 2 pareggi e soltanto 2 sconfitte. L'ultimo incrocio in ordine di tempo con il Sassuolo risale al campionato scorso, precisamente al 17 aprile 2026, quando la formazione emiliana si impose tra le mura amiche per 2-1 contro il Como.