Wolfsberger-Milan: le probabili formazioni dell’amichevole

Nuova amichevole per il Milan, contro gli austriaci del Wolfsberger: le probabili formazioni del match che vedrà impegnati i ragazzi di Pioli. Dopo le sfide contro Lemine Almenno, Colonia e Zalagerszegi, i campioni d'Italia fanno visita alla compagine austriaca che nell'ultima stagione ha chiuso al quinto posto nella Fußball Bundesliga. Il Wolfsberger ha già debuttato in campionato lo scorso 23 luglio, pareggiando 1-1 in casa contro lo Sturm Graz.