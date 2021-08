Real Madrid-Milan, amichevole stress test: primo vero banco di prova

L'amichevole Real Madrid-Milan primo vero banco di prova per i rossoneri. A Klagenfurt stress test importante in vista della nuova stagione

Carmelo Barillà

Primo vero banco di prova per il Milan: l'amichevole contro il Real Madrid sarà uno stress test importante in vista della nuova stagione. Finora, infatti, la squadra di Stefano Pioli si è confrontata con avversarie di calibro decisamente minore. Prima le gare contro Pro Sesto e Modena a Milanello, poi il Nizza ed il Valencia in trasferta. Il livello si è andato alzando gradualmente, ma ora arriva il pezzo da novanta. Il Real Madrid è una squadra abituata a giocare ad altissimi livelli da sempre e quello di Klagenfurt sarà un test pre-Champions League per i rossoneri.

Il ritorno nella massima competizione europea per il Milan arriva dopo anni difficilissimi. La gestione Pioli ha saputo risollevare nettamente la squadra, dare nuovi stimoli e riportare serenità all'ambiente. Anche i tifosi rossoneri hanno vissuto un anno e mezzo importante, seppur non in presenza. Ora servirà anche la carica di San Siro per affrontare le grandi notti di Champions League. Notti nelle quali il Milan è abituato ad essere protagonista. Mancano ancora diverse pedine per essere pronti al grande appuntamento. Ma l'amichevole con il Real Madrid, in Austria, sarà già un piccolo antipasto.

La qualità del Real Madrid, nonostante le diverse assenze previste, non è assolutamente in discussione. Basta qualche nome (Courtois, Marcelo, Modric, Benzema) per far capire il livello degli avversari. Il Milan, ancora orfano di Franck Kessié, Zlatan Ibrahimovic e Ismael Bennacer, dovrà affrontare l'impegno con attenzione e coraggio, dimostrando di valere la Champions League. I rossoneri hanno fatto vedere già un'ottima condizione fisica e buone trame di gioco, specialmente contro il Valencia. Ora c'è da alzare ulteriormente l'asticella, in vista dell'ormai imminente avvio di stagione.

Le motivazioni di alcuni elementi della rosa a disposizione di Pioli potrebbero fare la differenza. Pensiamo ai grandi ex Theo Hernandez e Brahim Diaz, che avranno il dente avvelenato. Affrontare il Real, per loro, vale doppio. Entrambi vogliono dimostrare che i Blancos hanno commesso un grosso errore a lasciarli andare. Pioli, come sempre, preparerà al meglio la sfida, cercando di mettere in campo la formazione in grado di creare difficoltà alla corazzata Real Madrid. E vedremo se il Milan è all'altezza di una delle grandi europee. In attesa delle notti che più conteranno. Quelle di Champions League. Ilicic, James Rodriguez e non solo: ecco le news di oggi sul mercato del Milan.