Promossi e bocciati: ecco cosa ci ha detto Milan-Modena

Il Milan travolge il Modena in amichevole per 5-0. Indicazioni importanti per Stefano Pioli: ecco promossi e bocciati del match

Carmelo Barillà

Il Milan travolge il Modena in amichevole per 5-0. Gara decisa già nel primo tempo, con una squadra ricca di titolari, al contrario della ripresa in cui la girandola di sostituzioni ha cambiato l'assetto dei rossoneri e l'andamento del match. Di Brahim Diaz, Rafael Leao, Tomori, Krunic e Theo Hernandez le reti del Milan.

Indicazioni importanti per Stefano Pioli, sia in positivo che in negativo. Ottima la prestazione di Brahim Diaz, alla prima con il numero 10 sulle spalle. Lo spagnolo ha siglato il primo gol, dopo solo 2 minuti di gioco, ed ha trascinato i compagni per tutta la prima frazione.

Altri protagonisti assoluti sono stati Theo Hernandez e Fikayo Tomori, che hanno ripreso da dove avevano finito lo scorso anno. Il primo è il solito treno sulla fascia sinistra, arata con costanza e pericolosità degne di nota. Da segnalare anche un paio di diagonali difensive fatte con i tempi giusti e lo splendido collo esterno mancino di potenza su punizione. Una novità rispetto allo scorso anno e chissà che non si candidi anche al ruolo di cecchino sui calci piazzati. Il secondo, muro in difesa (per quanto questo vada rapportato al valore dell'avversaria) e capace di incornare il pallone del 3-0 alle spalle di Gagno.

Buona anche la voglia dimostrata da Rafael Leao, in gol anche oggi. Il portoghese ha messo in netta difficoltà la difesa del Modena con le sue accelerazioni. Promosso anche lui.

E veniamo alle note negative. Rimandati Alexis Saelemaekers, Jens-Petter Hauge e Sandro Tonali. Il belga si limita al compitino, non azzarda mai la giocata, sta sulle sue. Ma è reduce da un infortunio, che gli aveva fatto saltare la Pro Sesto. Parzialmente giustificato. Il secondo, tenuto inizialmente fuori da Pioli, entra e non incide. Si vede pochissimo. Sembra avere la testa da un'altra parte e anche il tecnico gli preferisce calciatori adattati sull'esterno. Chi continua a non incidere è il centrocampista ex Brescia. Tonali deve spiccare per personalità, prendere in mano la squadra e lo fa di rado. Meno errori in palleggio rispetto alla precedente gara, ma i tifosi del Milan e tutto l'ambiente si aspettano il salto di qualità, quello mancato anche nella scorsa stagione.

Infine rimandati anche Mattia Caldara, Andrea Conti e Daniel Maldini. I primi due sono sul piede di partenza (direzione Venezia l'uno e Genova, sponda Samp, l'altro). Due calciatori mai entrati in sintonia con l'ambiente e che hanno deluso le aspettative e gli investimenti fatti in passato dalla dirigenza del Diavolo. Maldini, invece, è un giovane. Un cognome importante sulle spalle e il peso si sente tutto. Forse ci si aspetta tanto e subito. Bisogna dare il tempo al ragazzo perché il talento è di famiglia. Si mette in mostra con una bella giocata al 70', guadagnando una punizione dal limite pericolosa, ma poco più. Il prestito in Serie B, per fargli assaporare il calcio che conta con continuità, potrebbe essere una soluzione fruttuosa e produttiva per il futuro. Calciomercato Milan, le top news di oggi: novità su Kessié, Kaio Jorge e Ilicic