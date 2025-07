Passerini: “Contro il Liverpool indicazioni positive. Un Milan allegriano”

Il giornalista del Corriere della Sera, Carlos Passerini , ha commentato sul suo canale YouTube la vittoria per 4-2 del Milan di Massimiliano Allegri contro il Liverpool . Nonostante i grandi investimenti sul mercato estivo, la squadra di Arne Slot è apparsa ancora un po’ macchinosa, mentre i rossoneri hanno mostrato solidità, brillantezza in ripartenza e grande compattezza. In perfetto stile allegriano. Ecco, le parole del giornalista.

Liverpool-Milan, Passerini: "Benissimo Leao, Okafor rispolverato ed ecco perché allegri punta su Loftus Cheek..."

"Le amichevoli sono quelle che sono, ma il risultato di oggi non si può archiviare così come se non fosse successo nulla. Chi non l'ha vista si è perso qualcosa. C'è stato un passo in avanti rispetto alla sconfitta contro l'Arsenal e, secondo me, l'indicazione principale, al di là del risultato che è sempre quello di un test contro un Liverpool un po' imballato, è che ho visto un Milan con un blocco difensivo molto attento e un contropiede molto più efficace. Mi aspetto un Milan allegriano, che gioca in contropiede, che fa male con due passaggi".