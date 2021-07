Nizza-Milan, sette assenti per i francesi nell’amichevole di oggi

Christophe Galtier, tecnico del Nizza, non ha a disposizione sette calciatori per l'amichevole contro il Milan, fuori anche Dolberg

Christophe Galtier, tecnico del Nizza, non ha a disposizione sette calciatori per l'amichevole contro il Milan. Tra i tanti, fuori anche Kasper Dolberg, attaccante danese messosi in mostra ad Euro2020. Mancano Calvin Stengs, che giovedì ha subito un infortunio al ginocchio in allenamento, Morgan Schneiderlin, Alexis Claude-Maurice, Evann Guessand e Hicham Boudaoui, che è tornato in Algeria dopo la morte del padre. Infine, non è del match Robson Bambu, da poco diventato padre. Segui con noi la diretta testuale di Nizza-Milan.