Nizza-Milan, Rebic torna tra i convocati per l’amichevole dopo Euro2020

Ante Rebic, dopo le vacanze prolungate in seguito agli impegni con la sua Croazia ad Euro2020, è tra i convocati per l'amichevole Nizza-Milan. Il numero 12 rossonero si è unito al resto della squadra da una settimana ed è pronto all'esordio assoluto in questo pre-campionato. La prima di Rebic potrebbe essere già in serata all'Allianz Riviera, in Nizza-Milan. Il croato partirà dalla panchina. Segui con noi la diretta testuale di Nizza-Milan.