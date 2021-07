Nizza-Milan, la prestazione di Tonali in amichevole ai raggi X

Il Milan ha pareggiato in amichevole contro il Nizza all'Allianz Riviera. Andiamo ad analizzare la prestazione di Sandro Tonali

Carmelo Barillà

Il Milan ha pareggiato in amichevole contro il Nizza all'Allianz Riviera. 1-1 il punteggio finale, con la prima rete in rossonero di Olivier Giroud, che ha risposto al vantaggio francese di Gouiri su calcio di rigore. Andiamo ad analizzare la prestazione di Sandro Tonali, centrocampista del Milan, tra i più attesi del match.

Dopo una prima uscita non scintillante contro la Pro Sesto, l'ex Brescia aveva fornito buone indicazioni nella successiva amichevole contro il Modena. Qualche geometria interessante, meno palloni sbagliati e una partecipazione più attiva nella manovra della squadra di Pioli. Ma, contro il Nizza, nuovi passi indietro. Tonali ha sofferto tremendamente, soprattutto nella prima frazione. La velocità e la vivacità degli avanti del Nizza lo hanno messo nettamente in difficoltà, costringendolo ad usare le maniere forti in più occasioni. Un cartellino giallo evitabile nel primo tempo ed una gara condizionata.

Come se non bastasse, Tonali ha perso diversi palloni che, per merito di altri, non sono risultati sanguinosi. Impacciato e goffo in diverse circostanze. Per buona parte della gara sembra tornato quello dell'inizio della scorsa stagione. Poi un discreto quarto d'ora verso la fine del match, che però non basta a cancellare i dubbi venuti nella mente di molti nei primi 75 minuti.

Deve crescere soprattutto nel palleggio. Il Milan non può permettersi di perdere certi palloni. Contro il Nizza, è vero, si trattava di un'amichevole. Ma quando gli impegni inizieranno a pesare, a diventare ufficiali, Tonali deve farsi trovare pronto. Lui ha fatto un passo importante verso il Milan, riducendosi lo stipendio pur di tornare in rossonero. Ma ora servono le prestazioni sul campo. L'investimento da parte della dirigenza del Diavolo c'è stato e merita di essere ripagato.

Non dimentichiamoci che Kessié e Bennacer partiranno per la Coppa d'Africa e mancheranno per circa un mese. Un mese con partite decisive in campionato. E da febbraio - ci si augura - anche in Champions League. Tonali deve farsi trovare pronto quando Pioli lo chiamerà in causa. Certi errori vanno evitati. Il calciatore deve crescere, ma - purtroppo - già dall'anno scorso. Una stagione di assestamento, di ambientamento, ci sta. Il salto dal Brescia al Milan è netto. Ma ora è il momento di dimostrare di valere quel salto, di valere la maglia del Milan. Ecco le nostre pagelle del match amichevole tra Nizza e Milan.