Milan sui social – Le immagini del gol di Giroud contro il Nizza | News

Sono bastati solamente cinque minuti ad Olivier Giroud per segnare il gol del pareggio tra Nizza e Milan: ecco le immagini della rete

Seppur in amichevole, Olivier Giroud ha fatto un esordio da favola con la maglia del Milan. Subentrato a gara in corso, sono bastati solamente cinque minuti all'attaccante francese per segnare la sua prima rete con la maglia rossonera nel match amichevole contro il Nizza. Il Diavolo ha pubblicato le immagini del gol del centravanti ex Chelsea. "Prima gioia per Olivier Giroud, anche se è un'amichevole", queste le parole apparse sull'account Twitter del Milan. Ecco le nostre pagelle del match amichevole tra Nizza e Milan.