Nizza-Milan, Giroud segna subito in amichevole: zuccata vincente per l’1-1

Olivier Giroud si presenta ai tifosi del Milan con un gol. Il francese timbra subito il cartellino, in amichevole contro il Nizza. Bastano poco più di 4 minuti all'ex Chelsea per mettere a segno la sua prima rete dell'avventura rossonera. Zuccata vincente, al minuto 66, sul calcio di punizione di Castillejo e pareggio del Milan, sotto per il rigore di Gouiri. I tifosi del Milan sperano che questo gol di Giroud sia il primo di una lunga serie. Segui con noi il LIVE del match.