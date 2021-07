Nizza-Milan 1-1, Giroud risponde al rigore di Gouiri: pari in amichevole

Si è conclusa Nizza-Milan, terza amichevole estiva della squadra di Pioli. I rossoneri pareggiano 1-1 in terra francese: in rete Giroud

Si è conclusa Nizza-Milan, terza amichevole estiva per gli uomini di Pioli. I rossoneri pareggiano 1-1 in terra francese. Discreta prova per il Diavolo, contro una squadra nettamente più avanti nella preparazione (la Ligue 1 inizia il 6 agosto). Primo tempo di sofferenza per il Milan, che però rischia seriamente soltanto in un paio di occasioni. Al 23' la chance più grande per i padroni di casa: il calcio di punizione di Gouiri si stampa sul palo. Al 32' Romagnoli salva in extremis su Da Cunha, che 5 minuti più tardi si vede deviare in corner il suo tiro dal limite dell'area.