Milan-Novara 4-2, il tabellino e il report dell’amichevole

Il Milan parte forte, muovendo palla. Chukwueze è ispirato, al 2' lancio per Romero che spara addosso a Desjardins e al 4' calcia a lato (deviato); sugli sviluppi dell'angolo, Pobega spizza e Kjær di testa manda alto. Al 9' il nigeriano sblocca la gara approfittando di un recupero dopo una rimessa laterale, saltando il portiere e appoggiando in rete. Al 15' ecco il raddoppio: Florenzi per Romero, cross per la deviazione di Chukwueze parata ma non bloccata da Desjardins, respinta raccolta da Okafor il quale insacca. Al 19' l'incornata di Pobega impegna Desjardins, invece al 31' il Novara accorcia: Burić mette in mezzo, Kjær sporca il pallone senza allontanarlo favorendo il tap-in di Corti. Il Diavolo riprende il comando delle operazioni: al 34' Romero va di potenza ma è impreciso, al 35' botta di Florenzi sopra la traversa, al 43' Chukwueze a giro non inquadra lo specchio, al 45' Okafor servito da Bartesaghi sbaglia da pochi passi.