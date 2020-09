Milan-Monza, i convocati di Brocchi per la gara di domani

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Domani, a San Siro, andrà in scena Milan-Monza, amichevole dal fascino unico. In sostanza si affrontano il passo e il presente rossonero, anche se Berlusconi che però non potrà essere in tribuna in quanto ricoverato al San Raffaele per il coronavirus.

I convocati del Monza

Ecco i convocati del Monza per la partita di domani contro il Milan, visibili sul sito ufficiale del club lombardo. Lamanna, Donati, Anastasio, Rigoni, Fossati, Bellusci, Chiricò, Barberis, D’Errico, Finotto, Sommariva, Mosti, Scaglia, Barillà, Armellino, Di Gregorio, Gliozzi, Maric, Paletta, Sampirisi, Lepore, Lombardi, Machin.

Assente Gytkjaer, a riposo precauzionale per affaticamento, oltre a Colpani e Mota Carvalho, impegnati con le rispettive Nazionali.

