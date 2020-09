Calciomercato Milan – Terzino destro: Saelemaekers, un ottimo prospetto

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, il Milan, sul mercato, cerca un nuovo terzino destro.

Un terzino se parte uno tra Conti e Calabria

Questo perché, a sinistra, possiede un motore (Theo Hernández) che sul versante opposto non possiede. In caso di cessione, dunque, di uno tra Andrea Conti e Davide Calabria, verosimilmente, la società interverrà in quel settore per rinforzare la squadra.

Difficile ripetere l’affare Theo Hernández

Attenzione, però, perché replicare un colpo come quello che, l’anno passato, consentì al Diavolo di mettere le mani sul laterale francese del Real Madrid per soli 20 milioni di euro non sarà facile.

Saelemaekers il terzino destro del futuro rossonero?

Il Milan, comunque, ci proverà. Considerando però che Alexis Saelemaekers, classe 1999, esterno destro belga acquistato lo scorso gennaio dall’Anderlecht, è ritenuto un ottimo prospetto, in quella posizione, per una futura grande squadra.

Ciò che il Diavolo ambisce di tornare ad essere. Che sia, dunque, proprio Saelemaekers l’elemento che i rossoneri stanno cercando? QUESTE, INVECE, LE PISTE ROSSONERE PER IL RUOLO DI CENTRALE DI DIFESA >>>