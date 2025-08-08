Milan, Modric e Gimenez convocati per le amichevoli del weekend

In vista delle amichevoli del Milan di questo weekend contro Leeds e Chelsea, Massimiliano Allegri ha convocato Luka Modric e Santiago Gimenez

Il Milan è pronto ad affrontare una doppia amichevole nel giro di 24 ore durante questo weekend. Il programma prevede l'impegno contro il Leeds domani alle ore 16.00 italiane a Dublino (all'Aviva Stadium) e il match contro il Chelsea dopodomani alla medesima ora (a Stamford Bridge). Si tratta delle ultime amichevoli che precedono la prima uscita ufficiale contro il Bari in Coppa Italia (17 giugno, ore 21.15).

Milan, Modric e Gimenez subito convocati da Allegri

In vista di queste due partite è stato diramato l'elenco dei convocati. Secondo quanto riporta Sky Sport, tra i calciatori a disposizione ci saranno anche Luka Modric e Santiago Gimenez. I due hanno cominciato gli allenamenti con la squadra martedì, dopo essere tornati dalle rispettive vacanze. La buona condizione mostrata in poche sedute ha convinto Massimiliano Allegri a portarsi dietro entrambi i giocatori.