Milan, Modric e Gimenez convocati per le amichevoli del weekend

AMICHEVOLI MILAN
Il Milan è pronto ad affrontare una doppia amichevole nel giro di 24 ore durante questo weekend. Il programma prevede l'impegno contro il Leeds domani alle ore 16.00 italiane a Dublino (all'Aviva Stadium) e il match contro il Chelsea dopodomani alla medesima ora (a Stamford Bridge). Si tratta delle ultime amichevoli che precedono la prima uscita ufficiale contro il Bari in Coppa Italia (17 giugno, ore 21.15).
In vista di queste due partite è stato diramato l'elenco dei convocati. Secondo quanto riporta Sky Sport, tra i calciatori a disposizione ci saranno anche Luka Modric e Santiago Gimenez. I due hanno cominciato gli allenamenti con la squadra martedì, dopo essere tornati dalle rispettive vacanze. La buona condizione mostrata in poche sedute ha convinto Massimiliano Allegri a portarsi dietro entrambi i giocatori.
Ovviamente, c'è molta attesa per l'esordio con la maglia del Milan di Modric, al quale il tecnico potrebbe concedere qualche spezzone di gara tra sabato 9, contro il Leeds, e domenica 10, contro il Chelsea.
