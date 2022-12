Milan, l’8 dicembre sfida al Lumezzane: la statistica curiosa

Nel suo primo incontro amichevole il Milan affronterà il Lumezzane e c'è una statistica curiosa su questa sfida

Il campionato di Serie A è in pausa per lasciare spazio ai Mondiali di Qatar 2022, ma alcune squadre hanno già ripreso gli allenamenti per non farsi trovare impreparate a gennaio. Tra queste c'è anche il Milan, che piano piano sta vedendo radunarsi a Milanello tutti i componenti della rosa, prima di partire alla volta di Dubai.

Il primo esame al quale sarà sottoposto il Milan si terrà l'8 dicembre, prima della partenza per gli Emirati Arabi Uniti. Nel giorno dell'Immacolata, alle ore 14:30, i rossoneri affronteranno in un incontro amichevole a Milanello il Lumezzane, squadra che milita in Serie D.

Milan, contro il Lumezzane la prima amichevole — La statistica particolare che riguarda questa sfida è il fatto che in 123 anni di storia del Milan, il Diavolo non ha mai affrontato il Lumezzane, né in un incontro amichevole, né in una partita ufficiale. Sarà la prima volta che le due formazioni scenderanno sul rettangolo verde per darsi battaglia.