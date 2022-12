Calciomercato Milan – Colombo come Pobega: tornerà in rossonero

Lorenzo Colombo, passato dal Milan al Lecce nell'ultimo calciomercato estivo, farà il percorso inverso a fine stagione. Resterà in rosa?

Daniele Triolo

Lorenzo Colombo, classe 2002, è passato nello scorso calciomercato estivo dal Lecce al Milan con la formula del prestito con diritto di riscatto in favore dei salentini e di contro-riscatto in favore dei rossoneri. La stagione del bomber di Vimercate con la squadra di Marco Baroni sta andando bene: già 4 gol e 2 assist in 14 partite tra Serie A e Coppa Italia per lui.

Calciomercato Milan, Colombo ha convinto e tornerà alla base — Numeri che hanno convinto il Lecce a esercitare il diritto di riscatto. Il Milan, però, avrebbe intenzione di esercitare anche il suo diritto di contro-riscatto per riportare alla base Colombo, un po' come ha fatto l'estate passata per Tommaso Pobega, rientrato a Milanello dopo i prestiti a Ternana, Pordenone, Spezia e Torino delle ultime stagioni.

Sulla strada di Pobega: dalle giovanili alla Champions League — A novembre Colombo è esploso, con 2 gol e 2 assist in 3 giornate di campionato. A 'Casa Milan' gongolano per aver allevato un goleador che si sta facendo rispettare al suo primo impatto nella massima serie dopo due prestiti in Serie B, prima alla Cremonese poi alla SPAL. Pobega, insomma, ha fatto scuola: dai campi del 'Vismara' ai gol in Champions League.

Il Diavolo spera di poter fare altrettanto con Colombo che, ad onor del vero, un gol in Europa (League) con il Milan già l'ha realizzato nel settembre 2020, a 'San Siro', contro i norvegesi del Bodø/Glimt.