Milan, ufficiale l’amichevole contro il Trento: i dettagli | News

Il Milan, in questa prima parte del pre-campionato, ha già disputato tre amichevoli. Prima il successo per 7-0 contro il Lumezzane a Milanello, poi la partenza per Los Angeles, dove ha affrontato Real Madrid, perdendo 2-3 in rimonta, e Juventus, con sconfitta ai rigori. Ma non è finita, perché sono già in programma altri match in preparazione alla nuova stagione, contro il Monza, nella prima edizione del 'Trofeo Silvio Berlusconi', e poi contro l'Esperance Sportiv de Tunis.