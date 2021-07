Milan, amichevole di prestigio contro il Valencia il 4 agosto | News

Valencia e Milan si sfideranno il 4 agosto allo stadio 'Mestalla' in occasione del Trofeu Taronja: ecco il tweet degli spagnoli

Valencia e Milan si affronteranno il prossimo 4 agosto in occasione della 49esima edizione del 'Trofeu Taronja'. I due club daranno vita ad un'amichevole di prestigio allo stadio 'Mestalla' alle ore 20.30. 'Il Trofeu Taronja torna questa estate al Mestalla. La 49° edizione del torneo vedrà il Valencia sfidarsi contro uno storico rivale di prestigio europeo come il Milan il prossimo 4 agosto alle 20:30', questo è il tweet apparso sul profilo social del Valencia. Intanto il ritorno di Bakayoko in rossonero potrebbe diventare realtà.