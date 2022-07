Marsiglia-Milan, chi si rivede! Kjaer torna in panchina dopo 242 giorni

In occasione di Marsiglia-Milan, Kjaer rientra in panchina per la prima volta dopo il grave infortunio rimediato durante la passata stagione

Kenneth Malandrin

Dal suo arrivo al Milan, Simon Kjaer si è imposto come uno dei centrali più forti e affidabili dell'intera Serie A. Anche durante la dorata annata rossonera 21/22, il capitano della nazionale danese aveva cominciato difendendo ottimamente l'area degli uomini di Stefano Pioli.

Sfortunatamente, la stagione di Kjaer si è però interrotta l'1 Dicembre 2021: al 5' minuto della partita tra Genoa e Milan - vinta dai rossoneri per 3-0 grazie alla doppietta di Messias e al gol Ibrahimovic e valida per la quindicesima giornata di Serie A - il vichingo ex Palermo ha infatti riportato un infortunio al legamento crociato anteriore ed al legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro.

Dopo aver saltato l'intera passata stagione, oggi Simon Kjaer è pronto a rientrare in panchina in occasione di Marsiglia-Milan. Per il difensore, quella di oggi sarà la prima volta in distinta dalla sfida di Marassi. Probabilmente, Kjaer avrà anche l'occasione di giocare uno spezzone di gara.