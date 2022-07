Marsiglia-Milan 0-2 al 45′: rossoneri assoluti padroni del campo

Finito il primo tempo dell'amichevole Marsiglia-Milan: dopo 45 minuti i rossoneri sono meritatamente in vantaggio per 2-0 al Vélodrome

Partenza di personalità della squadra di Pioli, che la sblocca al minuto 12 con Junior Messias: il brasiliano riceve, controlla e spara un mancino che non lascia scampo a Blanco e muore sotto la traversa. Il Milan è padrone del campo: rischia pochissimo e fa male al Marsiglia ogni qual volta arriva in zona offensiva. Il meritatissimo raddoppio arriva al 28': Messias, stavolta, fornisce l'assist a Giroud, che piazza un sinistro chirurgico all'angolino. Qualche minuto dopo doppia grande occasione: prima Brahim Diaz e poi Messias non riescono a trafiggere Blanco per la terza volta. Milan, torna di moda una vecchia fiamma per il centrocampo?