Liverpool-Milan, Leao da punta centrale? Allegri lo elogia

Il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, in conferenza stampa ha commentato la prestazione superlativa di Rafael Leao contro il Liverpool. Una prova decisiva per le sorti dell’amichevole vinta 4-2 dai rossoneri. Il portoghese ha sbloccato il match al 10’ minuto su imbucata perfetta di Pulisic e, intorno al 50’, ha servito l’assist per il gol del momentaneo 2-1 firmato da Loftus-Cheek.