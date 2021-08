Dove vedere Real Madrid-Milan: oggi in tv amichevole di lusso

Oggi, alle ore 18:30, si disputerà Real Madrid-Milan, amichevole di lusso in programma a Klagenfurt (Austria): dove vedere la partita in tv

Daniele Triolo

Questo pomeriggio, alle ore 18:30, alla 'Hype Group Arena' di Klagenfurt (Austria), si disputerà l'amichevole di lusso Real Madrid-Milan. Partita valida per l'Athletes Versus Cup: si tratta della 3^ gara dell'European Summer Tour 2021 del Diavolo. Ma anche della penultima tappa prima dell'esordio nel campionato di Serie A 2021-2022 del prossimo lunedì 23 agosto a 'Marassi' contro la Sampdoria.

Real Madrid-Milan, nei fatti, nonostante qualche probabile assenza nelle due formazioni, potrà costituire un ghiotto anticipo di un match di Champions League. Una competizione alla quale i rossoneri torneranno a partecipare dopo otto stagioni. Merito dell'ultimo, importante campionato disputato dai ragazzi di Stefano Pioli, giunti secondi in classifica con 79 punti.

Sarà bello, per il Milan, ritrovare un vecchio amico sulla panchina delle 'Merengues'. Carlo Ancelotti, infatti, quest'estate ha lasciato l'Everton per tornare a dirigere il Real Madrid. Il tecnico di Reggiolo aveva già allenato la formazione della Capitale spagnola per due stagioni, dal 2013 al 2015, vincendo 4 trofei. Tra cui, come si ricorderà, la 'Décima' Champions League della storia dei 'Blancos'.

Real Madrid-Milan, così come tutte le gare dell'European Summer Tour 2021 del Milan, potrà essere vista in tv, in diretta ed in esclusiva, su 'Sky'. Precisamente, su 'Sky Sport Uno HD' (canale 201 del satellite, 472 - HD - e 482 del digitale terrestre), 'Sky Sport Calcio HD' (canale 202 del satellite, 473 - HD - del digitale terrestre) e 'Sky Sport HD' (canale 251 del satellite).

Gli abbonati a 'Sky', però, potranno seguire Real Madrid-Milan anche in streaming, mediante la nota applicazione 'Sky Go', scaricabile per tutti i dispositivi iOs e Android (iPhone, iPad, smartphone e tablet) e sul proprio personal computer, nonché sul servizio 'Now', piattaforma internet di 'Sky' che consente di acquistare, anche per chi non è abbonato, ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire gli eventi. Milan, le ultime news sul rinnovo di contratto di Kessié >>>