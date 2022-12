Dove vedere PSV-Milan in tv o diretta streaming: Sky o DAZN?

Alle ore 18:15 c'è l'amichevole PSV-Milan al 'Philips Stadion'. Dove seguire in diretta on line streaming il match dei rossoneri su internet

Daniele Triolo

A che ora gioca il Milan oggi? — PSV-Milan, in tv e in streaming, tutte ciò che c'è da sapere. Oggi alle ore 18:15, si disputerà, al 'Philips Stadion' di Eindhoven (Olanda) la sfida amichevole PSV-Milan, ultimo test match del Diavolo prima della ripresa del campionato di Serie A. Attualmente, il PSV di Ruud van Nistelrooij occupa la seconda posizione in Eredivisie, con 30 punti, pari merito con l'Ajax ed a tre lunghezze dalla capolista Feyenoord. Il Milan di Stefano Pioli, invece, è secondo in Serie A, con 33 punti, a otto lunghezze di distanza dal Napoli capolista.

PSV-Milan, ecco dove seguirla in tv — L'amichevole odierna PSV-Milan è una partita che sarà trasmessa in diretta sia su 'DAZN' sia su 'Sky'. Per vederla su 'DAZN', basterà abbonarsi al servizio, quindi scaricare l'app sulle smart tv compatibili, su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Per vederla su 'Sky', invece, chi è in possesso di un regolare abbonamento alla pay-tv, potrà sintonizzarsi su 'Sky Sport Uno' (canali 201 e 209 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), 'Sky Sport Calcio' (canale 202, 240 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e su 'Sky Sport HD' (canale 251 del satellite). La partita, quindi, sarà visibile tanto sul satellite quanto sul digitale terrestre per tutti gli abbonati di 'Sky'.

Ecco dove seguire invece PSV-Milan su internet in streaming — La sfida amichevole PSV-Milan, però, può anche essere seguita in diretta streaming on line su internet in varie modalità su 'DAZN'. Ci si può collegare al sito web ufficiale della piattaforma anche da personal computer, notebook, e da dispositivi mobili (smartphone e tablet, tanto con sistema operativo iOS quanto con sistema operativo Android). Sui medesimi device si può scaricare l'app di 'DAZN' ed usufruire da lì della visione della partita.

Per 'Sky', invece, l'opportunità di seguire PSV-Milan sull'app 'Sky Go', oppure acquistando un pacchetto (o il singolo evento) su 'Now', il servizio live e on demand di 'Sky', che permette di vedere in streaming, tra tutti gli eventi sportivi previsti, anche le partite della Serie A italiana.